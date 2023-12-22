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Путин пообещал приехать в Якутию

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Глава государства напомнил, что ранее уже бывал в регионе.

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Якутию. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент беседы в своем Telegram-канале.

Глава государства напомнил, что ранее уже бывал в регионе. Он подчеркнул, что в этот раз не смог добраться до Якутии, но постарается прилететь весной или летом.

Планы побывать там есть, там есть чем заниматься. Эта огромная республика, пять или шесть Франций по территории.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин признался, что рад поездке на Чукотку.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: визит, владимир путин, президент россии, якутия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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