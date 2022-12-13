Охранники кафе "Гризли" избили до полусмерти посетителей

Один из пострадавших находится в реанимации.

В Петербурге охранники кафе "Гризли" избили посетителей, один из них находится в реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.

Один 30-летний петербуржец ночью 29 января поступил в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени, кровоизлиянием, ушибом левой височной области, переломом основания черепа, ушибами и гематомами лица. Он находится в реанимации.

Второй пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Он с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами теменной области, ушибом головы, гематомой левой кисти, закрытым переломом 2-й пястной кисти, ушибом грудной клетки в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

Вечером в этот день оба охранника (23 и 38 лет) обратились в полицию с явкой с повинной. Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.3 п.а УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее на Думской молодые люди избили иностранца.

Фото: Piter.tv