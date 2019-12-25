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Директор охранного предприятия привлечен к ответственности за охранников в магазине техники в Петербурге
Сегодня, 11:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Директор охранного предприятия привлечен к ответственности за охранников в магазине техники в Петербурге

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Выявлен факт осуществления частной охранной деятельности с грубым нарушением лицензионных требований

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По дмнным ведомства, в одном из крупнейших магазинов электроники и бытовой техники в торговом центре на Петергофском шоссе сотрудники частной охраны осуществляли деятельность без прохождения обучения, сдачи квалификационного экзамена и в отсутствие удостоверения частных охранников.

По заявлению прокурора Красносельского района решением Арбитражного суда города Петербурга и Ленобласти генеральный директор частного охранного предприятия привлечен к административной ответственности по части 3 статьи14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий).

Ему назначено наказание в виде предупреждения.

Ранее сообщалось, что петербурженка ответит в суде за регистрацию пяти иностранцев в своей квартире в Ломоносове.

Фото: Piter.TV

Теги: нарушения, охрана, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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