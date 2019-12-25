Петербурженка ответит в суде за регистрацию пяти иностранцев в своей квартире в Ломоносове

Жительница Ломоносова предстанет перед судом за преступление в сфере миграции.

Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, собственницы квартиры в Ломоносове, в период с сентября 2022 года по июль 2023 года фиктивно поставила на учет 5 иностранных граждан в своем жилье, зная, что они у нее проживать не будут.

Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержан еще один 18-летний подозреваемый по делу о нападении на прохожих.

Фото: Piter.TV