На Ржевке опять замечена катающаяся по кругу техника, которая отказывается убирать снег

В историческом районе Ржевка снегоуборочная техника "наматывает" круги "почета", вместо уборки снега с улиц.

Piter.tv продолжает следить за некачественной уборкой на Ржевке. Наш мобильный корреспондент в очередной раз прислал доказательства того, что снегоуборочная техника не выполняет обязательства по очистке дорог и тротуаров от зимних осадков.

В Красногвардейском районе местный житель уже не раз замечает, как по кругу в ночное время “катается” трактор. Он ездит взад и вперед, вместо того, чтобы обратить внимание на проблемы. Он движется с поднятым ковшом, делая вид, что занимается делом. Однако, в нескольких метрах от него располагаются загрязненные и облепленные снегом и наледью дороги и пешеходные зоны. Для чего снегоуборочная техника присутствует на данном участке - непонятно. По мнению петербуржцев, водитель просто “наматывает” километры, чтобы потом доложить начальству о проделанной работе.

Отметим, что рядом с местом инцидента, машины застревают в огромном количеств неубранного снега. Людям трудно проходить завалы. На ситуацию также жалуются мамы с колясками. Они не могут объехать препятствия, которых там быть не должно. Владельцы квартир в жилом комплексе “Стереос” пытаются бороться со снегом собственными силами.

Напомним, что в чередине февраля мы уже публиковали похожее видео с "отказом" от уборки в том же районе города.

Видео: Piter.tv