На Ржевской площади снегоуборочная техника каталась по кругу, чтобы не заниматься уборкой

В Красногвардейском районе "хитрый" уборщик снега обманул систему: он убирал пустую дорогу в течение 20 минут.

В Красногвардейском районе Петербург сотрудники службы очистки города от снега отказались выполнять свои обязанности. Вместо того, чтобы заниматься уборкой, водитель специальной машины “наматывал” круги по проезжей части, имитируя бурную деятельность.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 12 февраля на Ржевской площади. Снегоуборочная техника сначала ездила взад-вперед по дороге, а затем стала кружить по кругу с поднятым ковшом. Такое “представление” местные жители видели более 20 минут.

Видео: Piter.tv