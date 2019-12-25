Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела человека в люке на Ржевской площади

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела человека на Ржевской площади. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

Следственным отделом по Красногвардейскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения 7 ноября в ливневом колодце, расположенном вблизи одного из домов по Ржевской площади, тела человека. Труп находился в воде под бытовым мусором.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти и давности ее наступления, а также проводятся мероприятия, направленные на установление личности погибшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Telegram/ ГСУ СК РФ по СПб (архив)