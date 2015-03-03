На Ржевской площади в люке нашли подозрительный пакет с костями

Прибывшие полицейские в колодце с мусором на поверхности воды обнаружили труп неустановленного мужчины.

В Красногвардейском районе во время работ по благоустройству рабочие нашли в люке подозрительный пакет с костями. Подробности стал известны Piter.tv.

Днём 7 ноября в полицию обратился один из рабочих и рассказал, что у магазина на Ржевской площади во время работ по благоустройству дороги в люке он обнаружил подозрительный пакет с костями.

По прибытии на место происшествия полицейские в трёх метрах от дома 3 по Ржевской площади в колодце с мусором на поверхности воды обнаружили труп неустановленного мужчины. Труп находился в состоянии сильных гнилостных изменений, без видимых телесных повреждений, с частично размытыми стопами ног и кистями рук.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv