Появились подробности убийства на Караваевской

Мужчина совершил преступление на фоне алкогольных галлюцинаций.

Стало известно, что подозреваемый в убийстве отца совершил преступление на фоне алкогольных галлюцинаций. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, поздней ночью 6 ноября в полицию позвонил 40-летний мужчина и сообщил, что на него в квартире дома 28 по улице Караваевской напали неизвестные и он, защищаясь, убил одного из них. На месте происшествия полицейскими был обнаружен труп 73-летнего отца петербуржца.

По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний сын погибшего, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. У подозреваемого на руке и груди имелись ножевые порезы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сам мужчина рассказал, что не отдавал себе отчет в убийстве. Он был в неадекватном состоянии из-за алкоголя и принял отца за ворвавшегося в квартиру незнакомца.

Фото: Piter.tv