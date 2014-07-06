На Караваевской сын во время пьяной ссоры зарезал отца

Подозреваемый был задержан на месте.

В Невском районе Петербурга мужчина подозревается в убийстве своего отца после совместного распития спиртных напитков. Об этом стало известно Piter.tv.

Ночью 6 ноября в полицию обратился 40-летний петербуржец. Он сообщил, что в квартире дома по Караваевской улице на него напали неизвестные, он, защищаясь, убил одного. Прибывшие полицейские обнаружили труп 73-летнего отца звонившего мужчины с множественными ножевыми ранениями различных частей тела.

На месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний сын погибшего. Он пояснил, что во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом убил своего отца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее мужчине дали 9 лет строгого режима за убийство женщины на Ковалевской улице.

Фото: Piter.tv