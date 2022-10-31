Мужчине дали 9 лет строгого режима за убийство женщины на Ковалевской улице

Вынесен приговор по делу об убийстве женщины на Ковалевской улице в 2022 году.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По днным суда, в марте 2022 года мужчина в квартире в дома Ковалевской улице, в ходе ссоры с 39-летней потерпевшей нанес ей ножом не менее 14 ударов в шею и грудь, а также неустановленным тупым предметом два удара в плечу и голову.

Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных ранений.

Мужчина в судебном заседании свою вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что петербуржец получил 2 года строгого режима за хищение телефона знакомого.

Фото: Piter.TV