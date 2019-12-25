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Петербуржец получил 2 года строгого режима за хищение телефона знакомого
Сегодня, 10:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил 2 года строгого режима за хищение телефона знакомого

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Вынесен приговор рецидивисту, похитившему мобильный телефон знакомого.

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, что в ноябре 2022 года у дома на Пискаревском проспекте, под предлогом звонка супруге попросил у знакомого мобильный телефон стоимостью 23 тысяч рублей, который похитил.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет строгого режима. 

Ранее сообщалось, что задержан петербуржец по подозрению в краже медалей ветерана Великой Отечественной войны.

Фото: pxhere

Теги: кража, прокуратура, телефон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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