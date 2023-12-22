Видеофакт: в Ленобласти заметили парящий в воздухе снегоуборочный трактор

В Ленинградской области местные жители заметили трактор, который буквально парил над землей. Видео с необычной снегоуборочной техникой оказалось в распоряжении Piter.tv.
Региональные коммунальщики успешно перенимают опыт оптимизации и рационализации петербургских коллег. В сугробах трактор облокотился на ковш и парил в воздухе. Колеса техники оказались в десяти сантиметрах от поверхности земли.
Тракторы у нас работают не покладая колес. Все о России-матушке заботятся. Чтобы чисто было, всю ночь работал. Теперь заснул, но продолжает работать во сне.
Очевидец, автор видео
Ранее на Piter.tv: в Синявино на льду ручья нашли бездыханную женщину.
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Видео: Piter.tv
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