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Видеофакт: в Ленобласти заметили парящий в воздухе снегоуборочный трактор

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Колеса техники оказались в десяти сантиметрах от поверхности земли.

В Ленинградской области местные жители заметили трактор, который буквально парил над землей. Видео с необычной снегоуборочной техникой оказалось в распоряжении Piter.tv.

Региональные коммунальщики успешно перенимают опыт оптимизации и рационализации петербургских коллег. В сугробах трактор облокотился на ковш и парил в воздухе. Колеса техники оказались в десяти сантиметрах от поверхности земли.

Тракторы у нас работают не покладая колес. Все о России-матушке заботятся. Чтобы чисто было, всю ночь работал. Теперь заснул, но продолжает работать во сне.

Очевидец, автор видео

Ранее на Piter.tv: в Синявино на льду ручья нашли бездыханную женщину.

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Видео: Piter.tv

Теги: ленобласть, снегоуборочная техника, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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