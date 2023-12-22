В Синявино на льду ручья нашли бездыханную женщину

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Сегодня, 4 января, в поселке Синявино Кировского района нашли бездыханного человека. Тело обнаружили на льду у ручья. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спасатели доставили погибшую женщину на берег и передали сотрудникам полиции.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО