В Синявино на льду ручья нашли бездыханную женщину

Сегодня, 4 января, в поселке Синявино Кировского района нашли бездыханного человека. Тело обнаружили на льду у ручья. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".
На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спасатели доставили погибшую женщину на берег и передали сотрудникам полиции.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.
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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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