  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире жителя Гатчины полицейские нашли наркотики
Сегодня, 13:23
151
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В квартире жителя Гатчины полицейские нашли наркотики

0 0

Оперативники задержали безработного 37-летнего горожанина.

В Гатчине полицейские задержали местного жителя, в доме которого нашли наркотики. По информации Piter.tv, инцидент произошел 3 января.

Полицейские прибыли в дом злоумышленника после того, как им поступила информация, что местному жителю угрожает брат. Оперативники задержали безработного 37-летнего горожанина. В результате осмотра комнаты на столе мужчины нашли  два белых свертка с неизвестным веществом. 

Наркотик отправили на экспертизу. На злоумышленника завели уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор.

Подробности уточняются. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.tv: на Промышленной улице пьяный девятиклассник порезался ножом и попал в больницу.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, задержание, мвд, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии