В квартире жителя Гатчины полицейские нашли наркотики

Оперативники задержали безработного 37-летнего горожанина.

В Гатчине полицейские задержали местного жителя, в доме которого нашли наркотики. По информации Piter.tv, инцидент произошел 3 января.

Полицейские прибыли в дом злоумышленника после того, как им поступила информация, что местному жителю угрожает брат. Оперативники задержали безработного 37-летнего горожанина. В результате осмотра комнаты на столе мужчины нашли два белых свертка с неизвестным веществом.

Наркотик отправили на экспертизу. На злоумышленника завели уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор.

Подробности уточняются. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv