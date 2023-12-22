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На Промышленной улице пьяный девятиклассник порезался ножом и попал в больницу
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На Промышленной улице пьяный девятиклассник порезался ножом и попал в больницу

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Школьник состоит на учете в  подразделении по делам несовершеннолетних.

В Кировском районе выпивший школьник порезался ножом. Инцидент произошел на Промышленной улице. 

По информации Piter.tv, накануне, 3 января, подросток поступил в больницу № 5 с резаной раной левого предплечья и острым пероральным отравлением этанолом. Юноша находится в тяжелом состоянии. Его перевели в реанимацию. 

По версии следствия, 2 января мальчик вернулся домой около 22:00 после распития алкоголя. Он поругался с мамой и порезался ножом. Родители ребенка вызвали скорую помощь.

Известно, что пострадавший воспитывается в полной и благополучной семье. Школьник состоит на учете в  подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее на Piter.tv: на улице Лизы Чайкиной нашли мертвого студента.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дети, порезался ножом, промышленная улица, пьяный девятиклассник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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