На Промышленной улице пьяный девятиклассник порезался ножом и попал в больницу

Школьник состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В Кировском районе выпивший школьник порезался ножом. Инцидент произошел на Промышленной улице.

По информации Piter.tv, накануне, 3 января, подросток поступил в больницу № 5 с резаной раной левого предплечья и острым пероральным отравлением этанолом. Юноша находится в тяжелом состоянии. Его перевели в реанимацию.

По версии следствия, 2 января мальчик вернулся домой около 22:00 после распития алкоголя. Он поругался с мамой и порезался ножом. Родители ребенка вызвали скорую помощь.

Известно, что пострадавший воспитывается в полной и благополучной семье. Школьник состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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Фото: Piter.tv