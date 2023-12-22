На Промышленной улице пьяный девятиклассник порезался ножом и попал в больницу

В Кировском районе выпивший школьник порезался ножом. Инцидент произошел на Промышленной улице.
По информации Piter.tv, накануне, 3 января, подросток поступил в больницу № 5 с резаной раной левого предплечья и острым пероральным отравлением этанолом. Юноша находится в тяжелом состоянии. Его перевели в реанимацию.
По версии следствия, 2 января мальчик вернулся домой около 22:00 после распития алкоголя. Он поругался с мамой и порезался ножом. Родители ребенка вызвали скорую помощь.
Известно, что пострадавший воспитывается в полной и благополучной семье. Школьник состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
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Фото: Piter.tv
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