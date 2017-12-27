На Гамбургской площади неизвестный в маске написал на билборде с Путиным "лжец"

Во Фрунзенском районе недовольный кандидатурой Путина активист испортил агитационный билборд.

Как сообщают очевидцы, ночью на Гамбургской площади неизвестный преступник испортил агитационный плакат с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что злоумышленник в маске написал черной краской на билборде “лжец”.

Местные жители рассказывают, что подозрительный мужчина некоторое время прохаживался по улице с длинной палкой, которую впоследствии он использовал в качестве кисти, чтобы дотянуться до плаката.

Информации о том, удалось ли противнику кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2018 избежать наказания и не попасться в руки полиции - неизвестно.

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