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На Гамбургской площади неизвестный в маске написал на билборде с Путиным "лжец"

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Во Фрунзенском районе недовольный кандидатурой Путина активист испортил агитационный билборд.

Как сообщают очевидцы, ночью на Гамбургской площади неизвестный преступник испортил агитационный плакат с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что злоумышленник в маске написал черной краской на билборде “лжец”.
 
Местные жители рассказывают, что подозрительный мужчина некоторое время прохаживался по улице с длинной палкой, которую впоследствии он использовал в качестве кисти, чтобы дотянуться до плаката.
 
Информации о том, удалось ли противнику кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2018 избежать наказания и не попасться в руки полиции - неизвестно. 
 
Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Теги: агитатор , билборд , владимир путин , гамбргская площадь , президент россии , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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