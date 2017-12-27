На Московском шоссе автобус упал в кювет: последние новости

При падении из разбившегося окна выпала пенсионерка.

Утром 23 января на Московском шоссе пассажирский автобус улетел в кювет и прилег на заснеженные деревья. Пассажирам пришлось выбираться через разбитые окна, так как двери были заблокированы, сообщили очевидцы.

Ранее рассматривалась версия того, что автобус № 192 подрезал автомобиль. Однако один из свидетелей заявил, что никто общественный транспорт не подрезал. Он лично видел, как водитель решил объехать пробку по обочине и съехал в яму. Но другие сообщили, что на обочине нет следов от автобуса.

Одна из пассажирок опровергла ранее выдвинутые версии и рассказала, что водитель уснул.

Потерпевшие рассказали, что в момент аварии в салоне попадали все. Вещи перемешались, а одну пенсионерку выбросило из разбитого окна на улицу. Позже ее доставили в больницу. Отмечается, что опросили не всех пострадавших.

Также около места ДТП в небе был замечен вертолет МЧС.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург