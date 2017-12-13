Появилось видео взрыва баллона с газом на Дунайском проспекте

В Московском районе от взрыва газа пострадали двое рабочих на стройке.

В половину второго дня 21 февраля рабочие по неосторожности взорвали баллон с газом. В результате несчастного случая пострадало двое людей. Инцидент произошел на Дунайском проспекте в Московском районе Петербурга. Об этом сообщили представители ГУ МВД по региону.

Баллон рванул около здания под номером 14 на строительной площадке. Сотрудники занимались проведением сварочных работ. От ударной волны их отбросило в разные стороны. В настоящее время жертвы госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациенты получили травмы разной степени тяжести.

По предварительной версии следствия, причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности при взаимодействии с опасным объектом и резкой по металлу.





Видео и фото: Piter.tv