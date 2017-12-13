В Пулково самолеты не могут приземлиться из-за тумана

Самолет "Саратовских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Москве.

21 февраля из петербургского аэропорта "Пулково" не могут вылететь сразу два рейса. Информация о задержке появилась на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

Известно, что один из рейсов авиакомпании "Саратовские авиалинии" не смог вылететь по расписанию в 08:45. Аналогичная ситуация постигла рейс, вылетающий в Нарьян-Мар. Самолет покинул воздушную гавань Петербурга с задержкой.

Также сообщается, что из-за густого тумана приземлиться не смог рейс из Саратова. Воздушное судо Як-42D не смог произвести посадку и отправился в московский аэропорт "Домодедово". Из-за погодных условий самолет кружил в воздухе более двух часов. По расписанию рейс должен был приземлиться в 7:25, но на деле соприкоснулся с землей только в 09:25. В Петербург люди из Саратова прибудут в 11:40.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Петербург ночью окутал густой туман. Природное явление образовалось из-за того, что температура воздуха стремительно упала до минус 20 градусов. Зато утром жители и гости города на Неве смогли полюбоваться солнечным гало.