Петербург ночью окутал густой туман

В городе наступило резкое похолодание.

В ночь на 21 февраля, как и прогнозировали синоптики, в Санкт-Петербурге постепенно начал понижаться столбик термометра. Жители города стали свидетелями густого тумана, из-за которого резко упала видимость на дорогах города.

Привыкшие к различного рода авариям петербуржцы сначала подумали, что в городе не туман, а очередной прорыв трубы. В сети начали появляться сообщения о том, что улицы заволокло паром. Дорогу было видно с большим трудом. Природное явление образовалось из-за того, что температура воздуха стремительно упала до минус 20 градусов.

На Маршала Казакова и пр. Героев почти ничего не видно. Все в тумане, или в пару. Пользователи "ВКонтакте"

Только что ехала по центральному участку ЗСД. Такого страху натерпелась. Ощущение, что лобовое накрыли белой простыней. Пользователи "ВКонтакте"

Петербуржцы поделились фотографиями тумана в соцсетях. Жители публикуют не только изображения явления, но и фотографии белоснежных деревьев. Также известно, что морозы в Петербурге продержатся не долго. Синоптики обещают скорое потепление до -10 градусов.

Ранее Piter.tv сообщал, что петербуржцы удивлены утреннему солнцу и гало .

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург