Автотормоз не спасёт в тумане: испытания показали уязвимость систем безопасности

Современные системы автоматического экстренного торможения (AEB), которые считаются одним из ключевых элементов активной безопасности, оказались не столь надёжными в сложных погодных условиях. К такому выводу пришли специалисты немецкого автоклуба ADAC после серии испытаний, проведённых в лаборатории с имитацией дождя и густого тумана.

Как рассказал портал 110km.ru, в тестах участвовали шесть новых моделей автомобилей: от массовых кроссоверов до электрокаров. Все они проходили одинаковые сценарии — движение на скорости около 30 км/ч с внезапным появлением пешехода и приближением к стоящему автомобилю. При этом инженеры меняли погодные условия, включая сильный дождь, туман и сложное освещение.

Результаты оказались неоднозначными. Ни одна из машин не смогла стабильно справиться со всеми задачами. Особенно проблемным оказался густой туман: в этих условиях системы часто "теряли" препятствия и не инициировали торможение. Лучше других проявил себя Mercedes CLA, который уверенно реагировал в плотной дымке, но в дождь иногда не распознавал пешеходов. В противоположность ему BYD Seal показал слабые результаты и при этом не информировал водителя о снижении эффективности сенсоров. Subaru Impreza, напротив, выделился корректной индикацией: автомобиль предупреждал о проблемах с видимостью и быстро возвращал работоспособность после перезапуска.

Отдельное внимание эксперты уделили технологиям. Большинство современных систем основаны на сочетании камер и радаров, однако даже такие решения не гарантируют стабильной работы. Примером стал Nio EL6 с лидаром — несмотря на продвинутый набор датчиков, автомобиль также испытывал трудности в тумане. Tesla Model Y, использующая преимущественно камеры, не всегда предотвращала столкновения, но в ряде случаев успевала предупредить водителя.

Главная причина сбоев — физика: капли воды и взвешенные частицы в воздухе рассеивают сигнал и ухудшают "зрение" электроники. В результате даже сложные системы теряют точность и могут запаздывать с реакцией.

Эксперты подчёркивают: автоматическое торможение — это вспомогательный инструмент, а не замена водителю. В условиях плохой видимости именно человек остаётся главным элементом безопасности. Испытания показали, что производителям предстоит дорабатывать ассистенты, чтобы они корректно работали в реальных дорожных условиях и заранее предупреждали о своих ограничениях.

Для водителей это означает простую вещь: в дождь или туман не стоит полностью доверять электронике. Даже самые современные системы могут дать сбой там, где решающую роль играют внимание и опыт.

