В МЧС петербуржцев предупредили о тумане 19 и 20 января
Сегодня, 14:59
На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Жителей Петербурга в МЧС России предупредили об ухудшении погодных условий. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем 19 января и в течение суток 20 января местами прогнозируют туман с видимостью 500 метров и менее. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. 

Ранее на Piter.TV: первая рабочая неделя года в Северной столице оказалась спокойной по погоде, поэтому сотрудники городского комитета по благоустройству занимались погрузкой и транспортировкой снега, сдвинутого с проезжей части и тротуаров. Сегодня на линии 979 коммунальных машин и 1,2 тыс. дворников.

Фото: Piter.TV 

