За неделю с улиц Петербурга убрали 315 тыс. кубометров снега

А сегодня на линии 979 коммунальных машин и 1,2 тыс. дворников.

Первая рабочая неделя января в Петербурге оказалась спокойной по погоде. Сотрудники городского комитета по благоустройству занимались погрузкой и транспортировкой снега, сдвинутого с проезжей части и тротуаров. Об этом рассказали в ведомстве 19 января.

С улиц убрали 315 тыс. кубометров осадков, также за первую половину месяца очистили 1,2 тыс. крыш остановок. На полигон вывезено 1,1 тыс. "кубов" мусора. А сегодня на линии 979 коммунальных машин и 1,2 тыс. дворников. Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки по телефону: 576-14-83.

Ранее на Piter.TV: понедельник в Петербурге и области начнется со снега и с потепления.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга