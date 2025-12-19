Понедельник в Петербурге и области начнётся со снега и потепления

Новая рабочая неделя в регионе начнётся с пасмурной погоды, осадков и сложных дорожных условий.

Понедельник, 19 января, принесёт в Санкт-Петербург и Ленинградскую область облачную погоду с осадками и гололедицей. Атмосферное давление будет понижаться.

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют облачность, местами возможен небольшой снег. Ветер западных направлений будет слабым. Температурный фон останется околонулевым: ночью столбики термометров покажут -2...-4°C, днём — около 0...-2°C. Главным неблагоприятным фактором станет гололедица на дорогах и тротуарах.

В Ленинградской области погодные условия будут схожими. Ожидается облачная погода с местами небольшим снегом. Ветер ночью юго-западный и западный, днём сменится на западный и северо-западный, оставаясь слабым. Температура в течение суток составит 0...-5°C, ночью в отдельных районах возможно похолодание до -10°C. На автодорогах также сохранится гололедица.

Ранее Piter.TV сообщал, что МЧС и Поисково-спасательная служба рассказали о подготовке к празднику Крещения.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")