Водитель внедорожника рассказал, зачем заехал в подземный переход

Петербуржец находится на учете в ПНД.

Стала известна личность водителя кроссовера, въехавшего в подземный переход станции метро "Московская". Им оказался 55-летний местный житель Генадий Валяев. Стоит отметить, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспенсере. Также водитель несколько раз проходился курс лечения в стационаре.

На вопрос правоохранительных органов, зачем он заехал в переход метро, Геннадий Павлович ответил – "Хотел проверить, влезет машина в переход, или нет!".

21 февраля Московском районе Санкт-Петербурга пешеходы стали свидетелями очень странной картины. В подземный переход, который ведет к станции метро "Московская", заехал автомобиль. Кроссовер "SsangYong" заехал в оживленных поход и поехал дальше вдоль.

Как сообщил корреспондент Piter.tv, сведения о ЧП в экстренные службы поступило в 11:45. Водителя иномарки задержали сотрудники ГИБДД. Спецслужбы скоро планируют доставать авто из перехода. В связи с этим, один из выходов, где автомобиль остановился, перекрыли для пешеходов. Его окружили сотрудники полиции и пожарные.

На вопрос правоохранительных органов, зачем он заехал в переход метро, Геннадий Павлович ответил – "Хотел проверить, влезет машина в переход, или нет!".

Видео: Piter.tv