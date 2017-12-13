Водитель внедорожника рассказал, зачем заехал в подземный переход

Стала известна личность водителя кроссовера, въехавшего в подземный переход станции метро "Московская". Им оказался 55-летний местный житель Генадий Валяев. Стоит отметить, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспенсере. Также водитель несколько раз проходился курс лечения в стационаре.
На вопрос правоохранительных органов, зачем он заехал в переход метро, Геннадий Павлович ответил – "Хотел проверить, влезет машина в переход, или нет!".
21 февраля Московском районе Санкт-Петербурга пешеходы стали свидетелями очень странной картины. В подземный переход, который ведет к станции метро "Московская", заехал автомобиль. Кроссовер "SsangYong" заехал в оживленных поход и поехал дальше вдоль.
Как сообщил корреспондент Piter.tv, сведения о ЧП в экстренные службы поступило в 11:45. Водителя иномарки задержали сотрудники ГИБДД. Спецслужбы скоро планируют доставать авто из перехода. В связи с этим, один из выходов, где автомобиль остановился, перекрыли для пешеходов. Его окружили сотрудники полиции и пожарные.
На вопрос правоохранительных органов, зачем он заехал в переход метро, Геннадий Павлович ответил – "Хотел проверить, влезет машина в переход, или нет!".
Видео: Piter.tv
жаль, что он не решил испытать свою машину на тех, кто выдал debloidu права
а как ***** права получил?
сказочный дол...б