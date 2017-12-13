На Адмирала Коновалова на ребенка прокурора Петербурга упала глыба льда

В Красносельском районе 9-летний мальчик получил сотрясение мозга из-за упавшей наледи.

В Красносельском районе на младшеклассника с крыши здания упала глыба наледи. Мальчик серьезно пострадал. Его пришлось госпитализировать в больницу. Делом начал заниматься Следственный комитет. Оказалось, что ребенок является сыном руководителя прокуратуры Петербурга. Его мать быстро передала информацию о произошедшем коллегам из местного районного надзорного ведомства.

Инцидент произошел около 16 часов 20 февраля у дома под номером 2-4 по улице Адмирала Коновалова. В результате некачественной уборки управляющей компании, юный петербуржец получил травму головы. Сначала его направили в травмпункт, но после передали медикам из скорой помощи. Те доставили пациента в детскую городскую больницу. У 9-летнего мальчика выявили сотрясение мозга и ушибы головы и шеи.

Пострадавший проживает в том же доме, в котором произошел несчастный случай. Правоохранительные органы думают над возбуждением уголовного дела в отношении ответсвенных должностных лиц. Им вменяют оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

