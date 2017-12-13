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"Другая Россия" подожгла дымовую шашку и подбросила ее в штаб Путина в Петербурге
Сегодня, 14:46
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lesjasap
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"Другая Россия" подожгла дымовую шашку и подбросила ее в штаб Путина в Петербурге

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Движение "Другая Россия" высказало свое недовольство президентом России агрессивным путем.

Активисты из движения “Другая Россия” напали на штаб Владимира Путина в Петербурге. Инцидент произошел около полудня 21 февраля. лидеры организации пришли по адресу Красногвардейская площадь, дом три, в котором располагается предвыборный штаб кандидата в президенты. Молодые люди впятером разбросали листовки у здания, а после подожгли дымовую шашку. “Подарок” загорелся на крыльце у входа в помещение.

Как стало известно, на выброшенных листах была надпись: “Президентские выборы - фарс”. Таким способом петербуржцы высказали мнение о  том, что итог мартовского голосования за лидера государства давно решен. Они также потребовали национализировать собственность олигархов страны. Участникам акции протеста удалось покинуть место  проведения до приезда правоохранительных органов. 

Отметим, что имущество штаба Путина не пострадало, люди тоже.

Фото: Другая Россия
 

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Теги: акция , другая россия , протест , штаб путина
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Картина дня

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