Волхонское шоссе встало в пробке из-за ДТП

Службы на месте.

Утром 21 февраля на сколькой дороге Волхонского шоссе не смогли разъехаться две иномарки. Читатели Piter.tv сообщают, что в результате случившегося собирается серьезная пробка.

Известно, что ДТП произошло около 09:00 по неустановленным, на данный момент, причинам. На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть два авто. Одна легковушка стоит посередине проезжей части с сильными повреждениями передней части. Около нее на обочине стоит кроссовер, у которого тоже поврежден бампер.

По предварительной версии, на шоссе случилось лобовое столкновение, когда один из водителей оказался на встречной полосе движения. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД, которые уже прибыли на место происшествия.

В результате случившегося никто не пострадал. В сторону Пулковского шоссе образовался затор.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Башкирии в тройном ДТП погибли 4 человека.