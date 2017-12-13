Видео с места жесткого ДТП на проспекте Александровской фермы

Во Фрунзенском районе произошло страшное ДТП.

Вечером, 21 февраля, на проспекте Александровской фермы в сторону Софийской улицы произошло страшное ДТП, об этом сообщают очевидцы.

По предварительной информации, мужчина 1985 года рождения за рулём Opel Astra совершал разворот из крайнего правого ряда и столкнулся с попутным Ford Ranger, за рулём которого находился мужчина 1969 года рождения. Водитель "Опеля" получил тяжелые травмы. Его автомобиль пришлось резать.

На место аварии прибыли сотрудники скорой помощи и пожарные.

На данный момент собирается пробка от улицы Бабушкина в сторону улицы Софийской.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV