Откажутся ли власти Петербурга от Парада Победы? Мнение политологов

Некоторые города не будут проводить парад из-за угрозы распространения коронавируса. По словам властей Петербурга, ситуация с COVID-19 остается сложной.

На следующей неделе, 24 июня, в России пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Некоторые регионы отказались от проведения Парада Победы из-за эпидемиологической ситуации. Власти Петербурга с конца мая начали готовиться к мероприятию, однако регулярно напоминают о том, что пандемия пока не пошла на спад. Piter.TV пообщался с политологами и узнал, может ли Северная столица отказаться от Парада.

По мнению журналиста и политолога Юрия Светова, проведение парада в Петербурге — это вопрос эпидемиологической ситуации и ответственности, которую на себя готовы или не готовы взять губернатор и правительство города. Прежде всего, считает Светов, власти будут руководствоваться эпидемиологическими показаниями.

24 июня выбрали как символическую дату. 75 назад был проведен Парад победы в Москве. В Ленинграде Парад прошел 8 июля, поэтому вдруг, если не будет возможности провести его 24 июня, это можно сделать 8 июля. предложил член Союза журналистов Петербурга и области.

Кандидат политических наук, ассистент кафедры политических институтов и прикладных политических исследований СПбГУ Анна Шентякова отметили, что от Парада Победы в Петербурге откажутся вряд ли.

Во-первых, у Петербурга статус такой. Во-вторых, наш губернатор достаточно успешно работает по налаживанию связей с федеральным центром, и, я не думаю, что он пойдет на решение, которое будет в некотором смысле противоречить решению на уровне президента. добавила эксперт.

Такого же мнения придерживается и кандидат психологических наук, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор. По его мнению, парад проведут, хотя делать этого не стоило бы: если Москва снимает ограничения, то в Петербурге они остаются достаточно жесткими.

Я думаю, что будет полицейское решение и парад проведут. Покажут, что мы несгибаемые, и нас что фашистская зараза, что коронавирус сломить не смогут. заявил политолог.

По словам доцента департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ в Петербурге Александра Нездюрова, все будет зависеть от того, смогут ли власти организовать парад в виде телеспектакля, при котором не будет риска для жизни зрителей, операторов и участников. Так как на данный момент информации о том, как будет проходить мероприятие, недостаточно, делать выводы рано.

Напомним, из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, перенесли в онлайн. Президент РФ пообещал, что Парад Победы проведут, но позже. В конце мая стало известно, что для парада была выбрана дата — 24 июня. 75 лет назад, в 1945-м году, бойцы Красной армии прошли по Красной площади после победы над фашистской Германией. В честь проведения мероприятия день сделали нерабочим. Акция "Бессмертный полк", которая стала традиционной в 9 мая, запланировали провести 26 июля. Планируется, что парад в Москве в этом году также посетят главы других стран.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что парад пройдет с некоторыми ограничениями. Заполнить все трибуны, как ранее, в этом году не позволяет ситуация с коронавирусом. Ограничительные меры будут направлены на то, чтобы сохранить здоровье ветеранов и людей серебряного возраста. 30 мая Северная столица начала подготовку к торжественному мероприятию. Все курсанты и военнослужащие, которые принимают участие, сдают тест на COVID-19. Вся военная техника дезинфицируется, также специалисты проведут санитарную обработку Дворцовой площади.

Некоторые регионы, например, Челябинск и Якутск, отказались проводить парад из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото: Piter.TV