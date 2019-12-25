В Челябинской области по официальной статистике 4,8 тысячи заболевших COVID-19.

В Челябинске и Якутске отменили парад Победы из-за угрозы коронавируса. Решения принято в оперативных штабах регионов.

В Якутске вместо парада пройдёт открытие памятника якутскому снайперу, а также онлайн-акции и показ техники военных лет. На данный момент в Якутии зафиксировано 3122 случаев заражения коронавирусом. Известно, что 20 человек скончались от инфекции. Режим самоизоляции в регионе действует до 21 июня.

В Челябинской области по официальной статистике 4,8 тысячи заболевших COVID-19. Из них скончалось 82 человека. Обязательный масочный режим и режим повышенной готовности объявлен до 30 июня.

Ранее в Петербург для участия в военно-морском параде направились катера Северного флота.