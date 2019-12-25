В Петербург для участия в военно-морском параде направились катера Северного флота

Парад состоится в Кронштадте 26 июля.

Противодиверсионные катера Северного флота выдвинулись в Санкт-Петербург по Беломорканалу для участия в Главном военно-морском параде. Об этом сообщила пресс-служба ВМФ.

На Ленинградскую военно-морскую базу направляются катера "Юнармеец Заполярья", "Валерий Федянин", "Юнармеец Беломорья". Суда будут идти через Карелию, затем по Онежскому и Ладожскому озерам, затем войдут в Неву.

Парад состоится в Кронштадте 26 июля. В военно-морском параде участие будут принимать корабли Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

Ранее в Петербург к параду в честь Дня ВМФ отправились корабли Каспийской флотилии.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ