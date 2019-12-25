В Петербург к параду в честь Дня ВМФ отправились корабли Каспийской флотилии

Экипажи ждут 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал из Астрахани в Кронштадт и обратно.

В праздничном параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Петербурге, примут участие пять кораблей и катеров Каспийский флотилии. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа 14 июня, в воскресенье, корабли отправились в Северную столицу.

За 25 дней экипажи кораблей пройдут через Волго-Донской судоходный канал из Астрахани в Кронштадт и обратно, минуя Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро. В общей сложности путь составит более 2,5 тысяч км, а судам предстоит пройти через 56 шлюзов, обеспечивающих проход через различные водные бассейны.

Сам парад в честь дня ВМФ состоится 26 июля – на нем ждут самые мощные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

Ранее мы сообщали о том, что военнослужащие трижды отрепетируют парад Победы на Дворцовой площади. Тренировки пройдут 17, 18 и 20 июня.

Фото: пресс-служба Южного военного округа