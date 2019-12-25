Военнослужащие трижды отрепетируют парад Победы на Дворцовой

Тренировки пройдут 17, 18 и 20 июня.

В воскресенье, 14 июня, стало известно, что Парад Победы, который состоится в Петербурге 24 июня, военнослужащие ЗВО отрепетируют три раза. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Известно, что пешие подразделения будут тренироваться 17 и 18 июня в шесть вечера. А генеральная репетиция с боевой спецтехникой и авиацией пройдет 20 июня в 10 утра.

Отмечается, что во время тренировок участники будут соблюдать все необходимые санитарные меры. Военных обеспечат перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Ранее мы писали, что запрет на массовые мероприятия в Петербурге не распространится на парад Победы.

Фото: пресс-служба ЗВО