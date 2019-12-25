В параде примут участие больше 4 тысяч человек.

В субботу, 13 июня, стало известно, что запрет на массовые мероприятия в Петербурге не распространится на парад Победы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Ранее в ЗВО сообщали, что в параде 24 июня примут участие 4,8 тысяч человек, среди которых военные, сотрудники силовых ведомств и курсанты военных вузов. Зрители также увидят более 100 единиц наземной техники и 30 единиц авиатехники.

Ранее мы писали, что Песков рассказал, как пройдет Парад Победы.

Фото: пресс-служба ЗВО