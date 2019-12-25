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Запрет на массовые мероприятия в Петербурге не распространится на парад Победы
Сегодня, 13:38
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Arinablinova

Запрет на массовые мероприятия в Петербурге не распространится на парад Победы

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В параде примут участие больше 4 тысяч человек.

В субботу, 13 июня, стало известно, что запрет на массовые мероприятия в Петербурге не распространится на парад Победы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Ранее в ЗВО сообщали, что в параде 24 июня примут участие 4,8 тысяч человек, среди которых военные, сотрудники силовых ведомств и курсанты военных вузов. Зрители также увидят более 100 единиц наземной техники и 30 единиц авиатехники. 

Ранее мы писали, что Песков рассказал, как пройдет Парад Победы.

Фото:  пресс-служба ЗВО

Теги: день победы, парад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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