Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

Указом президента Парад Победы в Москве пройдет 24 июня.

Владимир Путин и приглашенные лидеры других государств будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами, чиновник подтвердил, что на Параде будут присутствовать зарубежные главы государств. Владимир Путин вместе с ними будет находится "как обычно" на трибуне. Песков добавил, что при подготовке мероприятия необходимо учесть "эпидемиологическую модальность", но выразил надежду, что к моменту Парада от режима ограничений "практически ничего не останется".

Напомним, что указом президента Парад Победы в Москве пройдет 24 июня. Этот день официально объявлен в стране выходным.

Видео: kremlin.ru