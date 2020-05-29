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Президент России объявил 24 июня выходным днём

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Указом президента на этот день назначен Парад Победы.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что президент России объявил 24 июня выходным днём. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что Владимир Путин уже подписал Указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.".

Напоним, что ранее парад перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что Голикова оценила темпы прироста заболевших COVID-19 в России.

Видео:kremlin.ru

Теги: новости россии, общество, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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