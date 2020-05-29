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Голикова оценила темпы прироста заболевших COVID-19 в России

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На протяжении нескольких дней в РФ фиксируется ежедневный прирост на уровне 2,3 %.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших COVID-19 в стране. Об этом она заявила во время брифинга.

По словам Голиковой, на протяжении нескольких дней в РФ фиксируется ежедневный прирост на уровне 2,3 %.

Этот период  позволил нам уже в начале апреля двигаться по ежедневному сокращению темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекции

Голикова также заявила, что в России наблюдается увеличение бессимптомных носителей коронавируса в 2,6 раза. 

Ранее мы сообщали о том, что в России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год.

Видео:Брифинг Татьяны Голиковой

Теги: голикова, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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