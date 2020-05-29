Голикова оценила темпы прироста заболевших COVID-19 в России

На протяжении нескольких дней в РФ фиксируется ежедневный прирост на уровне 2,3 %.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших COVID-19 в стране. Об этом она заявила во время брифинга.

По словам Голиковой, на протяжении нескольких дней в РФ фиксируется ежедневный прирост на уровне 2,3 %.

Этот период позволил нам уже в начале апреля двигаться по ежедневному сокращению темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекции

Голикова также заявила, что в России наблюдается увеличение бессимптомных носителей коронавируса в 2,6 раза.

Ранее мы сообщали о том, что в России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год.

Видео:Брифинг Татьяны Голиковой