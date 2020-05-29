Гражданам не придется направлять заявление в налоговую службу.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что в России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мы вернем налогоплательщикам налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год. Такое поручение нам давал президент

Известно, что на соответствующий проект правительство выделит 1 миллиард 600 тысяч рублей. Отмечается, что россиянам для того, чтобы воспользоваться соответствующим предложением необходимо направить заявление в налоговую службу.

Кроме того, россиянам нужно скачать мобильным приложением "Мой налог" и иметь действующую банковскую карту.

Ранее мы сообщали о том, что в Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские.

Видео:Правительство РФ