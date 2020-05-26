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Путин приказал провести Парад Победы 24 июня

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Акция "Бессмертный полк" пройдёт 26 июля.

Президент России Владимир Путин приказал провести Парад Победы в Москве 24 июня. Об этом рассказал на сегодняшнем совещании в режиме видеоконференции.

При объяснении даты, глава государства отметил, что это 75-я годовщина парада Красной армии 1945 года. Тогда, по словам Путина, по Красной площади прошли бойцы, которые сражались под Москвой и под Сталинградом, защищали Ленинград и освобождали Европу, брали Берлин. 

Путин поручил начать подготовку параду. Обеспечением максимальной безопасности будут обязан заняться министр обороны России Сергей Шойгу. Акция "Бессмертный полк" пройдёт 26 июля — по той причине, что во время её проведения невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы.

Видео: kremlin.ru 

Теги: бессмертный полк, парад победы, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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