Дмитрий Песков призвал россиян набраться терпения.

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы. Об этом официальный представитель Кремля рассказал журналистам ТАСС. Дмитрий Песков выздоровел после заражения коронавирусом.

По словам Дмитрия Пескова, на данный момент президент России рассматривает возможные даты проведения торжественной церемонии в честь победы в ВОВ. О конкретном выборе Владимир Путин заявит лично. Он также заранее предупредить жителей страны о выбранном дне для организации голосования по принятию правок в Конституцию.

Как только президент примет решение, он об этом расскажет. Наберитесь терпения Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что в Госдуме предположили, что голосование по Конституции в администрации президента могут перенести на 24 июня. Депутаты не исключили, что в эту же дату состоится парад Победы. Объединение нужно ради того, чтобы сделать единый выходной день на два события.

В Петербурге власти заказали концерт на 3500 человек за 5,7 миллиона рублей.