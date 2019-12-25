Администрация президента России рассматривает дату 24 июня.

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на четырех собственных источников. Эксперты рассказали, что данная возможность обсуждается в администрации президента РФ. На данный момент предварительной датой мероприятий называют 24 июня. Этот день рассматривается как основной для проведения торжественного шествия в честь Победы в ВОВ.

Чиновники рассказали, что в качестве альтернативной даты для парада рассматривается 3 сентября, а для дня организации голосования по внесению правок в Конституцию - начало июля. Окончательное решение о времени проведения данных мероприятий не принято. Выбор даты будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

В КРемле считают, что проведение двух событий одновременно позволит "воодушевить граждан после долгого периода карантинных мер". Если парад и голосование проведут в один день 24 июня, то его сделают выходным.

Названа дата президентских выборов в Белоруссии.