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Названа дата президентских выборов в Белоруссии
Сегодня, 9:38
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lesjasap

Названа дата президентских выборов в Белоруссии

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Президента страны выберут 9 августа.

Названа дата президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты "БЕЛТА" со ссылкой на председателя ЦИКа республики Лидию Ермошину. Чиновница объяснила, что голосование решено провести 9 августа. Ранее в правительстве заявляли о том, что мероприятие точно будет организовано летом.

Глава белорусского ЦИК рассказала о том, что политическое руководство страны провело консультации с экспертами из избирательной комиссии и палатой представителей.

В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа

прокомментировала Лидия Ермошина

Напомним, что с 1994 года должность главы Белоруссии занимает Александр Лукашенко. Политик намерен баллотироваться на пост президента страны на шестой срок. Он добавил, что выборы пройдут "порядочно и честно". Спикер добавил, что в республике в ближайшие пять лет может появиться новая конституция.

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу "Первого канала".

Теги: александр лукашенко, белоруссия, выборы президента, цик
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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