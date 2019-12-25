Президента страны выберут 9 августа.

Названа дата президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты "БЕЛТА" со ссылкой на председателя ЦИКа республики Лидию Ермошину. Чиновница объяснила, что голосование решено провести 9 августа. Ранее в правительстве заявляли о том, что мероприятие точно будет организовано летом.

Глава белорусского ЦИК рассказала о том, что политическое руководство страны провело консультации с экспертами из избирательной комиссии и палатой представителей.

В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа прокомментировала Лидия Ермошина

Напомним, что с 1994 года должность главы Белоруссии занимает Александр Лукашенко. Политик намерен баллотироваться на пост президента страны на шестой срок. Он добавил, что выборы пройдут "порядочно и честно". Спикер добавил, что в республике в ближайшие пять лет может появиться новая конституция.

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу "Первого канала".