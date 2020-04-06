В Кремле не назначили новую дату голосования по Конституции

Новую дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России пока не определили. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Изначально голосование планировалось провести 22 апреля, но из-за ситуации с коронавирусом было решено перенести мероприятие. О переносе дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию во время своего обращения сообщил Владимир Путин.
Президент не назвал новую дату, уточнив, что всё будет зависеть от развития ситуации по борьбе с коронавирусом.
Ранее ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции.
Видео: телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса
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