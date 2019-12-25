В Петербурге власти заказали концерт на 3500 человек за 5,7 миллиона рублей

Концерт планируют провести в сентябре в честь Дня Победы.

Администрация Приморского района Петербурга разместила очень оптимистичную закупку. Она объявила конкурс на праздничный концерт ко Дню Победы, который должен состояться в сентябре этого года. То есть предполагается, что к этому времени будут сняты все ограничения, введенные из-за коронавируса.

В сентябре (точное число будет определено позже) подрядчик должен провести концерт на закрытой концертной площадке Санкт-Петербурга с участием минимум 3500 человек. Сам концерт должен идти не менее 90 минут, принять участие в нем должны ведущий с опытом работы не менее 5 лет, три хореографических, вокальных и вокально-эстрадных коллектива, численностью не менее 40 человек.

Из бюджета на концерт выделяют 5,7 миллиона рублей. Миллио

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день.

Фото: Piter.TV