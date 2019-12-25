Петербург начал подготовку к Параду Победы

Каждый участник пройдет тест на наличие коронавируса.

В Петербурге начались репетиции к Параду Победы 24 июня. Почти 5 тысяч курсантов и военнослужащих примут в нем участие.

Каждый из них пройдет тест на наличие коронавируса, а также получит средства индивидуальной защиты. Также дезинфекцию пройдет весь транспорт, музыкальные инструменты, военная техника.

Известно, что самые юные военнослужащие смогут прийти на Парад Победы только с согласия родителей или их законных представителей.

Ранее мы сообщили, что Парад Победы пройдет в Петербурге с ограничениями.

Фото: Piter.tv