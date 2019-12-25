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Парад Победы в Петербурге пройдет с ограничениями
Сегодня, 8:59
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Парад Победы в Петербурге пройдет с ограничениями

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Губернатор напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня. Губернатор Петербурга, Александр Беглов, рассказал в эфире телеканала "78" о том, что стоит ждать некоторых ограничений. 

Власти примут дополнительные меры предосторожности, связанные с пандемией COVID-19. По словам Беглова, заполнить все трибуны, как это было раньше, нет возможности. Ограничительные меры будут направлены на то, чтобы сохранить здоровье ветеранов и людей серебряного возраста.

Но парад будет, и парад будет красивый, достойный

пообещал градоначальник. 

Марш "Бессмертного полка" пройдет в том случае, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Его проведение запланировано на 26 июля. Губернатор подчеркнул, что многое зависит от уровня самоизоляции, которую продолжат соблюдать горожане. 

Ранее Piter.TV показал, каким был праздничный салют 9 мая в этом году. 

Фото: pixabay.com 

Теги: ветераны, парад в петербурге, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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