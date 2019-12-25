Парад Победы в Петербурге пройдет с ограничениями

Губернатор напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня. Губернатор Петербурга, Александр Беглов, рассказал в эфире телеканала "78" о том, что стоит ждать некоторых ограничений.

Власти примут дополнительные меры предосторожности, связанные с пандемией COVID-19. По словам Беглова, заполнить все трибуны, как это было раньше, нет возможности. Ограничительные меры будут направлены на то, чтобы сохранить здоровье ветеранов и людей серебряного возраста.

Но парад будет, и парад будет красивый, достойный пообещал градоначальник.

Марш "Бессмертного полка" пройдет в том случае, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Его проведение запланировано на 26 июля. Губернатор подчеркнул, что многое зависит от уровня самоизоляции, которую продолжат соблюдать горожане.

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