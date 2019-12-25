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Военные ЗВО продезинфицировали зенитки и танки к параду Победы
Сегодня, 11:28
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IRINA_CHALKINA

Военные ЗВО продезинфицировали зенитки и танки к параду Победы

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В целях борьбы с COVID-19 всю обработку военнослужащие проводили в средствах индивидуальной защиты.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что военные ЗВО продезинфицировали зенитки и танки к параду Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Обработка прошла по распоряжению командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева. Все военнослужащие проводили дезинфекцию COVID-19 в химической и биологической защите.

Напомним, что парад Победы пройдет в Петербурге 24 июня.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались ещё десять человек.

Фото:Пресс-служба ЗВО

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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