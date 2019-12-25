"Ангелов в масках мы узнаем по выражению глаз": в каких городах России открыли памятники медикам за борьбу с COVID-19

Piter.tv узнал, в каких городах России и каким образом почтили память медиков, которые боролись с пандемией COVID-19.

В четверг, 4 марта, на набережной реки Карповки состоялось открытие памятника погибшим от коронавируса врачам Петербурга. Памятник "Печальный Ангел" создал ушедший в прошлом году скульптор Роман Шустров, который также скончался от COVID-19. Грустного человечка с крыльями и в длинном платье назвали продолжением Стены Памяти, которая стихийно появилась на Малой Садовой улице в разгар пандемии. Рядом с установленным памятником появится QR-код, перейдя на который, можно будет прочесть весь список имен умерших медиков. При этом памятник погибшим медикам "Печальный ангел" в Петербурге накануне открыли без его инициаторов. Позже депутат Борис Вишневский заявил, что народное открытие памятника погибшим медикам "Печальный ангел" на набережной реки Карповки пройдет, как и планировалось, 4 марта На мероприятии были и инициаторы создания памятника, Галина Артеменко и Ирина Маслова, которых не пригласили на открытие памятника с губернатором Александром Бегловым.

Piter.tv узнал, в каких городах России и каким образом почтили память медиков, которые боролись с пандемией COVID-19.

Еще весной прошлого года инициативная группа российских врачей запустила сайт со "Списком памяти". В него вносят данные о медиках, умерших во время пандемии коронавируса. Статистика, собранная инициаторами проекта, сильно превышает официальную смертность от вируса среди врачей. При этом в списке есть имена врачей не только из России, но и из Белоруссии, Украины и Казахстана.

Осенью 2020 года в Калуге во дворе Музея ремесла, архитектуры и быта на улице Кирова появились две фигуры врачей. Первую скульптуру пожилого доктора в конце сентября установил известный калужский художник Александр Лондарев. Он посвятил памятник врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом. В октябре рядом с ним появилась его более молодая помощница, создателем также выступил Лондарев. Однако большинство пользователей раскритиковали памятник. Многим не понравилось "нелепое" исполнение скульптуры. Множество нелестных комментариев появилась в группе "Калуга".

Осенью прошлого года в Воронежском областном краеведческом музее создали выставку под названием "Красная зона". Идея экспозиции была в том, чтобы продемонстрировать, в каких условиях находятся врачи, а также пациенты, у которых подтвердился Covid-19. Отдельного внимания удостоена такая трагичная часть пандемии, как погибшие врачи. В музее организовали своеобразную стену памяти с фотографиями и биографиями медиков.

В конце декабря врио главы Дагестана Сергей Меликов торжественно открыл памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Монумент установили на территории Дагестанского государственного медицинского университета. Он представляет собой две гранитные стелы, между которыми расположена фигура сидящего усталого медработника в защитном костюме.

Были те, кто терял своих, догорал дотла,

Были те, кого тьма обратно не отдала,

Но всех ангелов в масках, что нынче стоят за нас,

Мы узнаем по выражению глаз. такими строками открылась церемония возложения цветов к памятнику (стихотворение Веры Полозковой)

Установить памятники медикам, боровшимся с COVID-19, планируют еще в нескольких городах России.

Памятник врачам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в том числе тем, кто умер при выполнении служебного долга, планируется установить в Москве. Об этом рассказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко. Памятник установят ко Дню медицинского работника, который отмечается в этом году в России 20 июня. По задумке, памятник будет предствлять собой монументальную стелу, увенчанную крестом. Лицевая часть сформирована буквами с посвятительной надписью: "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". На стеле, под крестом размещена скульптурная композиция (барельеф), выполненная из бронзы, рассказывающая о героизме врачей различных специализаций: медсестры, врача-реаниматолога и медика-исследователя, создателя противовирусной вакцины. За спинами врачей - планета Земля с меридианами и картой России.

В Челябинске вплоть до 15 марта принимают эскизы скульптурной композиции, которая посвящена самоотверженному труду медиков в период пандемии. В областной ЗакС уже поступило несколько вариантов от архитекторов из разных городов. Памятник будет установлен здесь в сквере Андреевского, на пересечении улиц Худякова и Воровского.По техзаданию, высота монумента не должна быть больше 6,5 метров, чтобы он вписался с существующий ландшафт.

В Тверской области над эскизом памятника медикам работает священнослужитель Николаевского Малицкого мужского монастыря, отец Паисий. Сам памятник священник предлагает сделать из белого камня с инкрустацией цветной смальты (непрозрачного стекла). Несколько вариантов эскизов и просьбу о поддержке священник опубликовал на своей личной странице "ВКонтакте".

Еще один памятник появится на территории Киришской клинической межрайонной больницы (Ленобласть). Это будет памятник врачу и медсестре, которые погибли от коронавируса. Эскизы монумента принимают в личных сообщениях в паблике Киришской КМБ до 1 мая 2021 года. Помимо эскиза нужно указать свои ФИО и номер телефона.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте/ Калуга; ВКонтакте/ ГБУКВО Воронежский областной краеведческий музей; пресс-служба Главы Республики Дагестан; ВКонтакте/ Олег Новожёнов